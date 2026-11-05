Napoli-Lazio, Gattuso punta alla sesta vittoria esterna – Lazio News 24

Domenica 8 novembre alle 12.30, il lunch match dell’11ª giornata mette di fronte Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. I biancocelesti di Gennaro Gattuso arrivano all’appuntamento da capolista e con un dato impressionante: cinque vittorie su cinque in trasferta. Un percorso perfetto lontano dall’Olimpico che ora trova un esame di grande prestigio.

Il Napoli cerca invece riscatto dopo il ko per 2-0 sul campo della Juventus e occupa l’ottava posizione con 14 punti. Le quote Serie A assegnano un leggero vantaggio agli azzurri, proposti a 2.15, ma il rendimento esterno della Lazio rende tutt’altro che scontato il pronostico: il pareggio a 3.65 e il successo biancoceleste a 3.10 raccontano una sfida aperta, nonostante il fattore campo.

I precedenti a Napoli sorridono storicamente ai padroni di casa: su 81 confronti ufficiali disputati in Campania, il bilancio parla di 39 successi partenopei, 23 pareggi e 18 vittorie laziali. Ma c’è un dato recente che cambia prospettiva: la Lazio ha vinto le ultime tre trasferte al Maradona, compreso lo 0-2 dello scorso 18 aprile. Una striscia che Gattuso proverà ad allungare.

Il momento delle due squadre è decisamente differente. Il Napoli ha alternato risultati importanti a passi falsi, mentre la Lazio viaggia a ritmo altissimo: cinque vittorie consecutive in campionato, ultima quella per 2-1 sul Cagliari. Il successo contro i sardi ha portato i biancocelesti a quota 28, con tre punti di vantaggio sull’Inter. Un primato europeo da rimarcare: nessuna capolista dei cinque maggiori campionati europei può vantare un margine superiore sulla seconda in classifica.

Per la Lazio, dunque, non è soltanto una trasferta di prestigio, ma un’occasione per ribadire ambizioni e solidità. Vincere a Napoli significherebbe centrare il sesto successo esterno consecutivo e mettere un’altra pietra su un avvio di stagione straordinario. Il Napoli, però, davanti al proprio pubblico ha raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta: il Maradona resta un ostacolo impegnativo, ma questa Lazio ha dimostrato di non temere nessuno.