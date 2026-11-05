Floriani Mussolini sogna la Nazionale! Mancini lo osserva: possibile prima convocazione in azzurro

Romano Floriani Mussolini protagonista di un grande avvio di stagione sotto la guida di Gattuso. Il CT Roberto Mancini monitora l’esterno della Lazio

L’inizio di stagione della Lazio continua a regalare soddisfazioni, non soltanto per gli straordinari risultati ottenuti dalla squadra di Gennaro Gattuso, ma anche per la crescita dei singoli calciatori. Tra le sorprese più interessanti di questo primo scorcio del campionato 2026/2027 figura sicuramente Romano Floriani Mussolini. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neppure al commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, che starebbe seguendo con attenzione la sua evoluzione.

Floriani Mussolini si prende la scena: Gattuso ha trovato una certezza

La stagione di Romano Floriani Mussolini rappresenta una delle storie più interessanti in casa Lazio. Dopo aver maturato esperienza attraverso diverse tappe della sua carriera, il giovane esterno è riuscito finalmente a ritagliarsi uno spazio importante nella prima squadra biancoceleste.

Determinante è stata la fiducia ricevuta da Gennaro Gattuso, che ha deciso di puntare sulle sue qualità. L’infortunio di Adam Marusic gli ha garantito maggiore continuità, permettendogli di mettersi in mostra sulla corsia destra.

Il classe 2003 ha risposto con prestazioni convincenti, trovando anche la soddisfazione del primo gol in Serie A nella larga vittoria contro il Sassuolo. Un percorso di crescita che potrebbe aprirgli scenari particolarmente interessanti anche lontano da Formello.

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Floriani nel mirino di Mancini: il sogno Nazionale prende forma

Il commissario tecnico Roberto Mancini avrebbe inserito Floriani Mussolini tra i giocatori da monitorare per le prossime convocazioni della Nazionale italiana. Il rendimento dell’esterno della Lazio ha attirato l’attenzione del selezionatore azzurro, sempre interessato a valutare nuovi profili per ampliare le alternative a disposizione.

La possibilità di una prima convocazione rappresenterebbe un riconoscimento importante per il calciatore biancoceleste, protagonista di un percorso di crescita che lo ha portato a imporsi progressivamente nella formazione capitolina.

Floriani Mussolini convocato contro Francia e Belgio? Le ultime indiscrezioni

L’Italia è attesa da due appuntamenti importanti di Nations League: il 12 novembre contro la Francia a Milano e il 15 novembre contro il Belgio a Bruxelles. Indipendentemente dalle scelte del commissario tecnico, Romano Floriani Mussolini può considerare estremamente positivo il proprio percorso in questa prima parte di stagione.

La continuità conquistata con Gattuso ha rafforzato la sua posizione nelle gerarchie della Lazio, tanto che la società sta lavorando anche per prolungare il suo contratto.

L’obiettivo immediato resta quello di confermare le prestazioni offerte finora, continuando a sfruttare le opportunità concesse dall’allenatore. La concorrenza sulla corsia destra della Nazionale è importante, ma proseguire su questi livelli potrebbe consentirgli di avvicinarsi ulteriormente alla maglia azzurra.