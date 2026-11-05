Convocati Italia, Mancini chiama ancora Frattesi! Niente Nazionale per Floriani Mussolini: le scelte verso Francia e Belgio

Convocati Italia, il centrocampista della Lazio confermato dal CT Roberto Mancini per gli impegni di Nations League di novembre. Ancora escluso il terzino biancoceleste, per il quale la chiamata può attendere

La Lazio capolista ritrova un suo protagonista tra i convocati della Nazionale italiana. Roberto Mancini ha inserito nuovamente Davide Frattesi nell’elenco degli azzurri che affronteranno Francia e Belgio nei prossimi impegni di Nations League, durante la sosta di novembre. Nessuna chiamata, invece, per Romano Floriani Mussolini, che dovrà ancora aspettare prima di entrare nel giro della Nazionale maggiore.

Due situazioni differenti, entrambe legate alla stagione della squadra di Gennaro Gattuso. Da una parte un centrocampista ormai abituato a vestire la maglia azzurra, dall’altra un esterno che sta cercando di consolidare il proprio percorso nel calcio di alto livello.

Convocati Italia, Frattesi si conferma: Mancini punta ancora sul centrocampista della Lazio

La presenza di Frattesi nell’elenco diramato da Mancini rappresenta una conferma più che una sorpresa. Il centrocampista ha già maturato esperienza internazionale e continua a essere considerato una risorsa importante per la Nazionale. La nuova chiamata arriva in una fase particolarmente positiva anche per il suo club, con la Lazio che occupa il primo posto solitario in Serie A.

Nella squadra di Gattuso, Frattesi sta trovando continuità e responsabilità in mezzo al campo. Il suo contributo non si limita alla fase di interdizione: la capacità di accompagnare l’azione e inserirsi negli spazi offensivi resta una delle caratteristiche più riconoscibili del suo gioco.

La convocazione gli permetterà ora di confrontarsi con due avversarie di primo piano come Francia e Belgio, in partite che richiederanno attenzione e intensità.

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Floriani Mussolini resta fuori: una scelta prevedibile

Diverso il discorso per Romano Floriani Mussolini, che non compare tra i giocatori selezionati dal commissario tecnico. L’esclusione del terzino della Lazio, almeno per il momento, non rappresenta una decisione particolarmente sorprendente. A differenza di Frattesi, il classe 2003 deve ancora costruirsi un percorso stabile all’interno della Nazionale maggiore.

Il suo impiego in biancoceleste ha assunto maggiore importanza anche in relazione alle esigenze della squadra e alle assenze che hanno interessato la fascia destra.

Trovare spazio in una formazione che sta guidando il campionato è certamente un’opportunità, ma non significa automaticamente entrare nelle scelte del commissario tecnico. La concorrenza per una convocazione azzurra richiede continuità di rendimento e la capacità di confermarsi nell’arco di più partite. Per Floriani Mussolini, dunque, la mancata chiamata di novembre può essere letta come una tappa ancora interlocutoria del suo percorso.

Convocati Italia, due percorsi diversi nella Lazio di Gattuso

Il confronto tra Frattesi e Floriani Mussolini mette in evidenza due momenti differenti della carriera dei calciatori biancocelesti. Il primo ha già conquistato una posizione riconoscibile nel gruppo azzurro e continua a ricevere fiducia dal CT. Il secondo sta lavorando per ritagliarsi uno spazio sempre più significativo con la Lazio, senza aver ancora raggiunto la stessa esperienza internazionale.

Per Gattuso, intanto, la convocazione di Frattesi rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore di un centrocampista sul quale sta facendo affidamento in questo avvio di stagione.

La squadra capitolina ha raccolto 25 punti nelle prime dieci giornate, costruendo il primato anche grazie al rendimento dei propri interpreti. La pausa di novembre offrirà quindi a Frattesi un’altra occasione per mettersi alla prova con la maglia dell’Italia, mentre Floriani Mussolini potrà proseguire il lavoro con l’obiettivo di guadagnare ulteriore continuità.

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Frattesi in Nazionale prima della ripresa del campionato

Gli impegni contro Francia e Belgio porteranno Frattesi lontano da Formello durante la sosta, in un periodo nel quale la Lazio cercherà di preparare la ripresa del campionato e difendere il proprio primato.

Per il centrocampista si tratta di un appuntamento ormai familiare, ma non per questo meno significativo: continuare a rientrare nelle convocazioni significa mantenere la fiducia del commissario tecnico anche in una fase di forte concorrenza.

Per Floriani Mussolini, invece, la strada verso l’azzurro passa ancora dalle prestazioni con la Lazio. La convocazione non è arrivata questa volta, ma il campionato gli offrirà altre occasioni per dimostrare di poter ambire, in futuro, allo stesso traguardo.

Zaccagni assente per infortunio: un mese di stop per il capitano della Lazio

Tra gli assenti nell’elenco di Roberto Mancini figura anche Mattia Zaccagni, costretto a rinunciare agli impegni della Nazionale a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, vinta dalla Lazio per 2-1.

Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro, che dovrebbe costringere il capitano biancoceleste a uno stop di circa un mese. Una perdita pesante per Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di uno dei giocatori più incisivi di questo avvio di stagione.

Zaccagni, protagonista finora con due gol e cinque assist, salterà quindi le sfide di Nations League contro Francia e Belgio. La priorità sarà recuperare completamente dall’infortunio, evitando di affrettare i tempi del rientro.