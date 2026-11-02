Nessuno come Gattuso in Europa! I biancocelesti dominano la Serie A: il distacco sull’Inter è un primato

Lazio, il primo posto solitario dopo dieci giornate assume una dimensione europea: nessuna capolista dei cinque maggiori campionati vanta un margine sulla seconda superiore a quello dei biancocelesti

La Lazio di Gennaro Gattuso non si accontenta di guardare tutti dall’alto in Serie A. Il primato conquistato dopo dieci giornate ha infatti un valore che supera i confini italiani: tra le capoliste dei cinque maggiori campionati europei, nessuna può vantare un distacco sulla seconda classificata superiore a quello accumulato dai biancocelesti nei confronti dell’Inter. Un dato che rende ancora più significativo l’avvio di stagione della formazione capitolina, arrivata a 25 punti grazie alla vittoria contro il Cagliari e al contemporaneo passo falso dei nerazzurri nel derby contro il Milan.

Lazio, il vantaggio sull’Inter vale un primato nei cinque maggiori campionati europei

Essere primi in classifica dopo dieci giornate è già un risultato importante. Farlo con un margine sulla più immediata inseguitrice che nessun’altra capolista dei principali tornei europei riesce a superare rende il dato ancora più interessante. È questa la situazione della Lazio, che si distingue nel confronto con le squadre al comando di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Il primato non riguarda il numero assoluto di punti conquistati, un confronto che sarebbe influenzato anche dalle differenti giornate disputate nei vari campionati, ma il vantaggio sulla seconda classificata. Una differenza sostanziale, perché misura quanto una squadra sia riuscita a staccare le proprie concorrenti dirette.

La Lazio ha approfittato della sconfitta dell’Inter contro il Milan, ma sarebbe riduttivo attribuire il risultato soltanto agli errori delle avversarie. Il margine nasce soprattutto dalla continuità con cui la formazione di Gattuso ha raccolto punti nelle prime dieci giornate.

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Lazio, 25 punti in dieci partite: il ritmo di Gattuso è da grande squadra

Il dato che racconta meglio la partenza biancoceleste è probabilmente la media punti. Con 25 punti conquistati in dieci giornate, la Lazio viaggia a 2,5 punti per partita. Un rendimento che, se mantenuto per l’intera stagione, porterebbe teoricamente a quota 95.

Si tratta naturalmente di una semplice proiezione matematica, non di una previsione sul risultato finale. Ma aiuta a comprendere quanto sia stato elevato il ritmo imposto finora dai biancocelesti. La squadra arriva inoltre da sei vittorie consecutive, una striscia che ha consentito di consolidare il primato e aumentare la pressione sulle inseguitrici.

Il successo contro il Cagliari, arrivato grazie alla rete decisiva di Andrea Pinamonti all’83’, ha mostrato anche un’altra caratteristica importante.

La Lazio non ha bisogno di dominare ogni incontro per portare a casa i tre punti. Quando la partita rimane in equilibrio, riesce comunque a trovare l’episodio giusto per risolverla. È una qualità che spesso distingue le squadre capaci di rimanere nelle zone alte della classifica per periodi prolungati.

Non soltanto risultati: anche l’attacco biancoceleste viaggia a ritmi storici

La posizione in classifica trova riscontro anche nella produzione offensiva. Dopo le prime dieci giornate, la Lazio ha realizzato 22 gol, una cifra superata soltanto tre volte nella storia del club allo stesso punto del campionato. Nel 1942/43 e nel 1999/00 i biancocelesti erano arrivati a 24 reti, mentre nel 2017/18 ne avevano segnate 26. La formazione di Gattuso si inserisce dunque tra le partenze più prolifiche della storia laziale.

Anche la precisione sotto porta merita attenzione: la percentuale realizzativa del 17,3% colloca la Lazio tra le migliori squadre dei cinque principali campionati europei, alle spalle soltanto di Barcellona e Marsiglia.

A rendere particolarmente interessante il dato è la varietà delle soluzioni offensive. Gustav Isaksen sta vivendo un periodo di grande crescita, Mattia Zaccagni contribuisce con gol e assist, mentre giocatori come Nuno Tavares e Kenneth Taylor hanno dimostrato di poter incidere anche partendo da posizioni differenti. La rete di Pinamonti contro il Cagliari ha aggiunto un altro esempio di quanto la Lazio possa contare su più protagonisti.

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Lazio, il primato europeo aumenta le aspettative: Gattuso continua a pensare ai 40 punti

I numeri autorizzano l’entusiasmo, ma Gattuso continua a mantenere una linea prudente. L’allenatore ha indicato nei 40 punti il primo traguardo da raggiungere, evitando di alimentare discorsi prematuri sullo scudetto. Una posizione comprensibile, considerando che il campionato è ancora nelle sue fasi iniziali e mancano 28 giornate alla conclusione. Eppure, con 25 punti già conquistati, la Lazio si trova a sole 15 lunghezze dall’obiettivo dichiarato dal tecnico.

Il dato sul vantaggio rispetto alle altre capoliste europee non assegna titoli e non garantisce che i biancocelesti manterranno questa posizione fino alla fine.

Fotografa però qualcosa di concreto: in questo momento, nessuna squadra al comando dei cinque maggiori campionati europei ha saputo creare un margine superiore sulla propria prima inseguitrice.

La Lazio è quindi davanti a tutti non soltanto in Italia, ma anche in questa particolare graduatoria continentale. Per capire fin dove potrà arrivare serviranno ancora molte partite. Intanto, però, Gattuso ha già costruito una squadra capace di trasformare un ottimo avvio di stagione in un primato che fa parlare anche oltre i confini della Serie A.