Napoli Lazio, Ballarin critico su Conte: «Così ha fatto un autogol clamoroso»

La giornalista Valentina Ballarin su SportItalia, è tornata a parlare della vittoria della Lazio con il Napoli, la seconda nel giro di pochi giorni dopo quella in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Vedendo il Napoli dei titolarissimi in campionato contro una Lazio priva di Rovella in mezzo al campo (giocatore chiave per Baroni) ho capito che le scelte fatte in Coppa Italia sono state un autogol clamoroso. Perché fare all-in su una competizione a questo punto della stagione e stata un’arma a doppio taglio. Il turnover ragionato di Baroni, invece, oltre a non aver concentrato tutte le aspettative su un singolo evento ha allenato e, anche bene, chi gioca meno. Se Noslin entra in quel modo a Napoli è perché la tripletta in Coppa Italia gli ha dato una fiducia pazzesca. Con le sue scelte Conte, invece, ha inviato alla squadra un messaggio boomerang. Come se potesse essere facile battere la Lazio con in campo i titolari. E invece la squadra di Baroni ha giocato con intelligenza, meno spettacolare del solito, ma perfetta per organizzazione e fase difensiva»