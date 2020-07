Napoli, Gattuso e il rebus difesa: con la Lazio Di Lorenzo centrale?

Il Napoli sarà l’ultimo ostacolo sulla corsa della Lazio, i partenopei avranno qualche problemino in difesa.

Gennaro Gattuso prepara la sfida con la Lazio del San Paolo con qualche problemino a livello di retroguardia. Unici centrali disponibili Koulibaly e Luperto, date le assenze di Kostas Manolas e Nikola Maskimovic, che proveranno il rientro per la gara di Champions League col Barcellona. Così è probabile che come già accaduto in Coppa Italia possa giocare centrale di difesa, per fare le prove generali per la Champions, Di Lorenzo, con Hysaj sulla corsia destra. Domani la rifinitura.