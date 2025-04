Nainggolan, la rivelazione sull’ex Lazio Candreva: ecco cosa ha detto

L’ex calciatore della Roma, Nainggolan, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’ex centrocampista della Lazio, Antonio Candreva

L’ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, dove ha rivelato un aneddoto sull’ex Lazio, Antonio Candreva.

LE PAROLE – Candreva in Kings League? Io non lo vedo, quindi non lo so. Non l’ho sentito. Ti dico la verità, penso che se non gli fanno l’offerta economica che lui ritiene giusta, è giusto che non accetti.