Mutti: «Sarri può lavorare con tranquillità solo se c’è chiarezza tra le parti!»
Bortolo Mutti, noto allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews24 per analizzare diverse tematiche calde del calcio italiano. Le dichiarazioni
Il percorso della Lazio, guidata da Maurizio Sarri, è osservato anche da personalità di spicco nel panorama calcistico italiano. In merito, è intervenuto in un’intervista esclusiva il noto tecnico Bortolo Mutti ai microfoni di MilanNews24. Vi riportiamo quanto proferito:
Passando alla Lazio, come valuta il lavoro di Maurizio Sarri vista anche la situazione complicata dei biancocelesti?
«Sarri può lavorare con tranquillità solo se c’è chiarezza tra le parti. Se a Sarri dai una Cinquecento e pretendi che vada a correre in Formula 1 per il tecnico diventa impossibile. Con una Cinquecento magari arriviamo tra tre ore ma importante è raggiungere l’obiettivo. La chiarezza è alla base di tutto. Sarri deve lavorare con tranquillità e con comunione d’intenti. Spero e credo che ci sia».
