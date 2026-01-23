Mandas Bournemouth, affare volto al termine! Gli aggiornamenti emersi

Mandas Bournemouth, l’operazione si è conclusa nel migliore dei modi. Tutto fatto: i dettagli che si celano dietro

Novità importanti sul fronte calciomercato Lazio, con un’operazione in uscita ormai definita. A fare il punto è il giornalista Gianluca Di Marzio, secondo cui Chrīstos Mandas si prepara a lasciare la Lazio dopo poco più di due anni. Il club biancoceleste ha infatti raggiunto un accordo con il Bournemouth per il trasferimento del portiere greco in Premier League.

L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che consente alla Lazio di alleggerire la rosa e, allo stesso tempo, di mantenere una prospettiva economica futura legata al possibile riscatto.

Calciomercato Lazio, i dettagli della partenza di Mandas

La partenza di Mandas è prevista già nella giornata di domenica. Nelle prossime ore sono infatti in programma le firme dei documenti che renderanno ufficiale il passaggio del portiere al Bournemouth. Il classe 2001 è pronto a iniziare una nuova avventura all’estero, confrontandosi con il campionato inglese dopo l’esperienza maturata in Italia.

Dal punto di vista tecnico, la scelta della Lazio nasce anche dalla necessità di garantire continuità a un portiere giovane, che a Roma ha faticato a trovare spazio con regolarità. Il club inglese, dal canto suo, punta a valorizzarlo in un contesto competitivo come quello della Premier League.

Calciomercato Lazio, il bilancio dell’esperienza in biancoceleste

Nel corso della sua esperienza con la maglia della Lazio, Mandas ha collezionato complessivamente 27 presenze. In questa stagione, però, il suo utilizzo è stato limitato a una sola apparizione in Coppa Italia, segnale di come le gerarchie nel ruolo fossero ormai ben definite.

La sua cessione rientra in una strategia più ampia della società, orientata a razionalizzare l’organico e a fare scelte mirate anche in ottica di bilancio. Il calciomercato Lazio continua così a muoversi con decisione, tra uscite pianificate e valutazioni in corso per il futuro della rosa.

