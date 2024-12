Mutti: «La Lazio è un'insidia per l'Atalanta. In campionato la vera antagonista dell'Inter é...»

Le parole di Mutti sulla sfida che si disputerà all’Olimpico tra Lazio e Atalanta. Le sue considerazioni

Ai microfoni di TMW è intervenuto Mutti per commentare il big match tra Lazio e Atalanta.

PAROLE– «La Lazio è un’insidia per l’Atalanta. L’abbiamo vista, al di là della partita con l’Inter. Gioca un grande calcio, ha ottime individualità e in autostima. L’Atalanta è in un momento meno brillante del solito ma riesce a vincere partite anche senza fare il calcio a cui eravamo abituati. Senza togliere niente al Napoli è la vera antagonista all’Inter. C’è quella consapevolezza di poter fare qualcosa d’importante »