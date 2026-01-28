Calciomercato
Mustica su Romagnoli: «Mi aspetto un epilogo diverso! Anche le parole di Lotito…»
Giuseppe Mustica ha commentato la situazione che tiene banco in casa Lazio: ovvero il futuro di Romagnoli
Continua a tenere banco la vicenda Romagnoli. Di questo ha parlato Giuseppe Mustica, firma de Il Messaggero, in collegamento a “NMM”, su Radiosei. In merito ha dichiarato:
«Tra la Lazio e l’Al-Sadd era filato tutto liscio, ora loro non vogliono aspettare molto, al massimo 24 ore per definire la vicenda. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore, ma io onestamente mi aspetto che l’epilogo veda la partenza del giocatore. Sarebbe il finale più naturale dopo gli accordi trovati e la volontà del ragazzo. Anche perchè di rinnovo non se ne sta parlando dopo il comunicato della società. Anche Sarri non torna indietro rispetto a quanto detto dopo la partita di Lecce. Anche le parole di Lotito, quel ‘non tengo di nessuno contro voglia’ è agli antipodi con quello che poi è accaduto»
