Muriqi, gioia social per la vittoria nella partitella – FOTO

Gioia social per Vedat Muriqi. Il motivo? L’ennesima vittoria nella partitella che conclude l’allenamento biancoceleste

Seduta di allenamento questo pomeriggio in quel di Formello. A concludere il tutto è stata la più classica delle partitelle, che ha visto la vittoria dei non fratinati grazie alla rete di Raul Moro.

Tra i protagonisti c’è stato Vedat Muriqi. Il kosovaro ha poi mostrato tutta la sua gioia per successo sui social network, con un scatto e una faccina apparse in una storia nel suo profilo Instagram. Per le prossime sfide ora l’appuntamento è in quel di Marienfeld.