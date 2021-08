Allenamento Lazio, lavoro atletico e partitella. Felipe Anderson a parte

Allenamento Lazio, il report delle due sedute a Formello agli ordini di Sarri. Domani la partenza per Marienfeld

Si lavora e si suda in quel di Formello agli ordini di Maurizio Sarri. Secondo giorno nel centro sportivo biancoceleste, dopo la seduta di ieri. Il pomeriggio è cominciato con un lavoro atletico e di attivazione muscolare. Poi ha preso il via la parte tattica, con il mister molto attento a parlare con giocatori e a spiegare i movimenti giusti. Ci si è concentrati soprattutto su un possesso palla, a massimo due tocchi, tra fratinati e non fratinati.

La seduta è poi continuata con un’ampia fase tattica, incentrata sui movimenti offensivi.Chiusura con la classica partitella, dove si sono messi in evidenza tra gli altri Correa e Raul Moro. Ed è stato proprio lo spagnolo a segnare il gol che ha consegnato la vittoria ai non fratinati. La vera notizia è però rappresentata dal fatto che Felipe Anderson ha lavorato a parte. Ieri il brasiliano si è recato in clinica Paideia per dei controlli. Non si hanno notizie sulle sue condizioni, ma il tutto sarà verificato nel ritiro di Marienfeld, che prenderà il via da domani.