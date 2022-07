Muriqi sbarca in Belgio: «Quello che decide la Lazio è più importante di tutto»

Vedat Muriqi è sbarcato oggi pomeriggio in Belgio per diventare un nuovo calciatore del Bruges. Le sue parole

«Ho fatto una buona seconda parte di stagione al Maiorca. C’erano diverse offerte, ma abbiamo cercato il contratto più adatto. Ho altri 3 anni di contratto con la Lazio. Ciò che ha da dire la Lazio è più importante di ciò che ho da dire io. È un onore essere il calciatore più costoso nella storia di un club. Sto scegliendo le parole perché non è ancora ufficiale. Spero di fare un buon lavoro in questa nuova tappa della mia carriera, continuerò a combattere come faccio in ogni squadra in cui vado».