Murgia: «Ho sempre TIFATO Lazio, il gol in Supercoppa ricordo INDELEBILE. Ho sentito Immobile e...»

Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio, torna a parlare del suo passato biancoceleste e non solo: le dichiarazioni

A Gianlucadimarzio.com, ha parlato così l’ex centrocampista della Lazio Alessandro Murgia.

LE PAROLE – «Ho sempre tifato la Lazio come popolo, come piazza. E non per i giocatori. I tifosi sono calorosi e questo è bellissimo. Il gol in finale di Supercoppa resta un ricordo indelebile. Simone Inzaghi sapeva caricarti con le parole giuste. Ma oggi penso solo al presente. Luis Alberto l’ho sentito qualche settimana fa. Stesso discorso vale per Ciro, con cui ho parlato quando ho saputo del trasferimento in Turchia. Ogni tanto non me la sento di mandare qualche messaggio».