Lazio, Ulivieri commenta: «L’idea di una conferenza stampa di un allenatore, senza giornalisti in presenza...»

Lazio, Ulivieri non ci sta: «L’idea di una conferenza stampa di un allenatore, senza giornalisti in presenza…». Le dicharazioni

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), Renzo Ulivieri, è intervenuto per esprimere la propria opinione sulla recente vicenda che ha coinvolto la S.S. Lazio e il nuovo tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri. L’episodio riguarda la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore toscano, inizialmente programmata senza la presenza fisica dei giornalisti, ma successivamente rinviata a data da destinarsi.

Una presentazione senza giornalisti: la scelta della Lazio

La Lazio aveva annunciato che la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, non avrebbe previsto la partecipazione diretta dei giornalisti. Le domande sarebbero state raccolte in forma scritta e selezionate dalla società stessa. Una decisione che ha sollevato numerose critiche da parte degli addetti ai lavori e degli organi di stampa, i quali hanno visto in questa modalità una limitazione alla libertà di informazione e al confronto diretto con l’allenatore.

Il rinvio improvviso e le reazioni

A poche ore dall’evento, la Lazio ha comunicato il rinvio della conferenza, senza fornire spiegazioni dettagliate. Questo ulteriore sviluppo ha alimentato ulteriori polemiche e interrogativi sull’organizzazione e sulla trasparenza della società capitolina.

Renzo Ulivieri, figura storica del calcio italiano e attuale numero uno dell’Assoallenatori, ha commentato la situazione così:

PAROLE – «L’idea di una conferenza stampa di un allenatore, senza giornalisti in presenza, con domande scritte ‘razionate’, fatte arrivare in società alla vigilia, non mi garba, anche soltanto come ipotesi. Meglio che non si sia tradotta in realtà. Ho pensato che a domande scritte magari sarebbero seguite risposte scritte, ma non riuscivo a immaginare risposte scritte da chi e dirette a chi. Senza contare che si trattava della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore, dunque un appuntamento molto importante. Sono tempi molto tortuosi, ma non sono queste le scorciatoie di cui abbiamo bisogno. Per questo dico: grazie Maurizio, tra allenatori ci si intende».