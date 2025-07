Lazio, Agostinelli sicuro: «Come ogni estate non si inizia con le premesse migliori ma...»

Lazio, Agostinelli non ha dubbi: «Come ogni estate non si inizia con le premesse migliori ma…». Le dichiarazioni

🎙️ Andrea Agostinelli, ospite ai microfoni di Radiosei, ha espresso la sua opinione sul momento delicato che sta attraversando la Lazio. L’ex allenatore biancoceleste ha analizzato le difficoltà della squadra, sottolineando la necessità di ritrovare compattezza e spirito di gruppo. Secondo Agostinelli, la stagione in corso ha mostrato alti e bassi, ma ci sono ancora margini per migliorare.

Guardando al futuro, ha auspicato interventi mirati sul mercato e una maggiore continuità nei risultati. La prossima stagione, a suo avviso, potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio, a patto che la società faccia scelte coraggiose e coerenti con le ambizioni del club. Le parole:

PAROLE – «Come ogni estate non si inizia con le premesse migliori, c’è sempre qualche polemica; quest’anno un po’ di più, è un momento delicato. Poi per esperienza so che in campo tutto piò cambiare, ma le premesse danno poco entusiasmo alla piazza.

La prima col Como? Non vorrei che il parlare bene di alcune squadre possa portarci a sminuire la nostra che comunque ha ottimi giocatori. Troppa delusione ci porta ogni giorno a credere che la Lazio possa perdere un posto in classifica, ma ripeto: abbiamo ottimi giocatori.

Io sono convinto che ci sarà il 50% delle persone che dice che Sarri è laziale e l’altro 50% che invece sostiene che sia tornato perché non aveva alternativa: questo va chiarito con lui, ma ha già detto più volte del suo legame col popolo laziale».