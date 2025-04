Murgia: «Il gol alla Juventus? E' stato un sogno bellissimo...»

Condividi via email

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha ricordato anche quello che è stato il gol segnato in finale contro la Juve

Alessandro Murgia ha ricordato il gol segnato nella finale di Supercoppa tra Lazio e Juve attraverso delle dichiarazioni rilasciate al podcast Tornado.

SUPERCOPPA ITALIANA – Gol alla Juventus? A volte i gol facili sono quelli più complessi. Lì lo senti, hai come un sesto senso che ti porta ad accompagnare l’azione. Lukaku è stato bravo a dribblare e metterla bene dietro coi tempi, la forza e la velocità giusta. Il resto l’ho fatto io tenendo la palla bassa. Ero pronto e la stavo chiamando la palla, poi dopo non ricordo cosa è successo. Non ricordo la corsa sotto la Nord e l’abbraccio dei compagni, talmente era alta l’adrenalina. Fatico a ricordare anche i minuti successivi al gol. È stato un sogno bellissimo, una favola.