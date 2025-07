Mattei sicuro: «Lotito lascerà la Lazio solo se costretto da forze supreme. Mi sorprende che il Corriere dello Sport….». A parlare è il noto giornalista

Il giorno dopo il grande corteo di protesta dei tifosi della Lazio contro la presidenza, arriva il tempo delle analisi a freddo. A offrire una lettura lucida e critica della situazione è il giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, che ha esplorato non solo la manifestazione, ma anche la reazione mediatica e la granitica posizione di Claudio Lotito.

Nel suo intervento, Mattei si è detto perplesso dalla gestione della notizia da parte di certa stampa, notando una discrepanza tra l’importanza dell’evento e lo spazio dedicatogli. «Mi ha sorpreso la prima pagina del Corriere dello Sport», ha dichiarato, «la notizia del giorno è la manifestazione di ieri. È una cosa che non succede tutti i giorni… non c’è una riga sulla manifestazione. Ciò mi fa capire che c’è la volontà di tamponare e non di risolvere».

L’analisi si sposta poi sulla figura del presidente, descritto come un leader deciso a non cedere il passo, nonostante il palese dissenso della piazza. Secondo Mattei, un cambio al vertice della società non è affatto vicino: «Credo che il presidente sia ancora deciso ad andare avanti, non lascerà mai la Lazio se non costretto da forze supreme». Una permanenza, spiega il giornalista, dettata non da ragioni prettamente economiche, ma dalla ricerca di «immagine» e prestigio personale, un fattore che rende la sua posizione ancora più solida e difficile da scalfire.

Infine, una battuta veloce sul calciomercato e sulla situazione di Castellanos, liquidata come una normale «trattativa estiva, ma non credo andrà in porto». L’intervento di Mattei dipinge così il quadro di una situazione di stallo: da un lato una tifoseria compatta nel manifestare, dall’altro una presidenza irremovibile e un’informazione che, a suo dire, a volte preferisce guardare altrove.