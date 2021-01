Muller, nervosismo post eliminazione: il tedesco litiga con un giornalista

Delusione Bayern Monaco dopo l’eliminazione dalla Coppa di Germania per mano del Kiel. Il tedesco litiga con un giornalista

Rabbia e delusione per il Bayern Monaco dopo l’eliminazione dalla Coppa di Germania contro il Kiel. Come riportano la Bild e Metro, Muller, evidentemente nervoso, ha litigato con un giornalista nel post partita. «Mi chiedi cosa penso ora? Ma se stai ridendo come posso rispondere?», ha chiesto il calciatore.

«Non sto ridendo. Capisco il tuo momento. Ma non sto ridendo» ha risposto il giornalista. E ancora Muller: «Certo che stai ridendo, lo stavi facendo».