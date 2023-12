Moviola Atletico-Lazio, CorSport: «Negato un rigore netto ai biancocelesti» L’episodio chiave del match

Serata non facile quella di Serdar Gözübüyük, arbitro della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Lazio, vinta dalla squadra di Simeone per 2-0.

Come riporta il Corriere dello Sport, il direttore di gara olandese non avrebbe fischiato un rigore netto ai biancocelesti per un contatto di Koke sul piede di Castellanos. Il Taty anticipa col piede lo spagnolo, contatto abbastanza evidente, non sanzionato.