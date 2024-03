Mourinho: «Pinto? Non voglio più saperne di lui, non mi interessa ciò che dice. Sul futuro dico questo»

Mourinho, l’ex tecnico della Roma torna a parlare del dirigente portoghese rilasciando a riguardo dichiarazioni molto forti

Intervistato da A Bola, Jose Mourinho ha rilasciato dichiarazioni forti riguardo l’intervista rilasciata da Tiago Pinto su Sky e si sofferma sul suo futuro

MOURINHO – La mia partenza dalla Roma? Non c’è nulla di strano in questo. Difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l’unica cosa strana. Le parole di Tiago Pinto su di me? Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi dice poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse. Se lavorerei ancora con lui? No, certamente no. Scelte. A volte le cose ci portano a pensare che sia possibile, ma in questo caso non è possibile. Novità sul mio futuro? Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare. Ritorno in Portogallo? Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenare ovunque. Non ho problemi