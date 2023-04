Mourinho difende Stankovic: «Cori non belli. Stankovic non si tocca»

Mourinho, il tecnico portoghese al termine della partita difende Stankovic dopo i cori subiti da parte dei tifosi della Roma

Al termine della partita vinta contro la Sampdoria, ai microfoni di Dazn Jose Mourinho nel analizzare il match difende Stankovic, il quale ha subito cori pesanti

CORI CONTRO STANKOVIC – «Non mi deve ringraziare. L’ho fatto per un grande uomo, per un grande amico, ma lo farei anche per chiunque altro. Son stato spesso insultato, ho costruito un muro di protezione. Lui ha fatto sicuramente lo stesso. È un grande uomo. Non è sicuramente un problema per lui. Ha figli, ha famiglia e non è bello quello che è stato detto. I nostri tifosi sono fantastici, ma in quel momento ho pensato che era seguire il mio istinto e mi ha detto di difendere un mio amico. Stankovic non si tocca»