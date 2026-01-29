Motta: «Grazie Regia, resterai sempre nel mio cuore!» – FOTO

Edoardo Motta, nuovo portiere della Lazio, ha salutato con amore la Reggiana! Il post social fa commuovere

La Lazio ha chiuso, come è risaputo, un importante affare di mercato. Parliamo dell’acquisto di Edoardo Motta, nuovo portiere approdato in biancoceleste! Il ragazzo ci ha tenuto a ringraziare e salutare la Reggiana attraverso un bel post condiviso sul proprio Instagram. Vi riportiamo le belle parole di seguito:

«Grazie Regia, resterai sempre nel mio cuore.

Indossare i tuoi colori e’ stato per me un grandissimo onore; mi hai permesso di crescere sia come uomo sia come professionista, trasmettendomi valori imprescindibili per la mia carriera.

Un ringraziamento speciale a tutta la società per la fiducia, la professionalità e il supporto costante in ogni momento, e alla tifoseria per il calore e il sostegno incondizionato.

L’affetto ricevuto resterà impresso per sempre, rendendo unica questa esperienza.🇱🇻❤️».

