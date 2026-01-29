Noslin Bologna, contatto tra la Lazio e i felsinei per l’attaccante: le ultime

Noslin Bologna, l’attaccante olandese classe 99′ potrebbe lasciare la Lazio in questi giorni. La situazione è in evoluzione nelle ultime ore

La sessione invernale di calciomercato potrebbe segnare la fine dell’avventura di Tijjani Noslin alla Lazio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato un contatto diretto tra la società biancoceleste e il Bologna, interessato al calciatore.

Noslin Bologna, contatti in corso

Il mercato di gennaio si sta rivelando molto dinamico per la Lazio, che potrebbe vedersi costretta a fare delle scelte in attacco. Noslin, che non ha trovato molta continuità di rendimento nel progetto tecnico di Maurizio Sarri, è uno dei giocatori che potrebbero lasciare la squadra durante questa sessione di mercato.

Noslin Bologna, la condizione per la cessione

L’eventuale trasferimento di Noslin al Bologna dipenderà dall’uscita di un altro giocatore nel reparto offensivo dei felsinei. Vincenzo Italiano è pronto a valutare eventuali operazioni per rinforzare la sua squadra, ma la cessione di Noslin potrebbe concretizzarsi solo dopo l’uscita di un altro attaccante dalla squadra di Sarri.

In attesa di sviluppi, la situazione di Noslin continua a essere monitorata. Se il contatto tra le due società dovesse evolversi positivamente, il giocatore potrebbe continuare la sua carriera lontano dalla Lazio, con un nuovo capitolo al Bologna pronto a scriversi.

