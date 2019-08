Morte Sala, una nuova scoperta: è stato avvelenato dal monossido di carbonio

Svolta nelle indagini: le analisi sul corpo di Emiliano Sala hanno rilevato nel suo sangue grandi tracce di monossido di carbonio

Una nuova fondamentale scoperta nelle indagini sulla morte di Emiliano Sala è stata portata alla luce dalla UK Air Accidents, l’agenzia che sta lavorando al caso. Le ultime analisi a cui è stato sottoposto il corpo del calciatore avrebbe rilevato nel suo sangue grandi tracce di monossido di carbonio. Una quantità tale da causare, addirittura, l’avvelenamento e il conseguente svenimento, sia di Sala che del pilota David Ibbotson. Subito sono arrivate le dichiarazioni dell’avvocato della famiglia, intervenuto ai Daily Mail: «La quantità di monossido di carbonio trovata nel sangue di Emiliano apre a nuovi quesiti. Come sia morto verrà determinato dall’indagine attualmente in corso. La famiglia di Emiliano crede che sia fondamentale una dettaglia analisi dell’aeroplano. Il mondo deve sapere in che modo il monossido di carbonio sia potuto penetrare nella cabina dell’aereo, per questo la famiglia del giocatore esige che il velivolo sia recuperato al più presto».