Morte Mihajlovic, Stankovic distrutto dalla notizia: la scelta del tecnico della Sampdoria

Silenzio e tristezza nel ritiro della Sampdoria in Turchia: la reazione del tecnico Stankovic alla notizia della morte di Mihajlovic

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso l’intero gruppo della Sampdoria in ritiro in Turchia, su tutti Dejan Stankovic che si è rinchiuso nella propria stanza d’albergo e – in contatto con la moglie Arianna – è rimasto costantemente aggiornato sulle condizioni di Sinisa.

Il lutto personale ha gettato nel più totale sconforto l’allenatore serbo, che ha annullato la cena con i collaboratori e pianto la scomparsa prematura dell’amico e collega. Sentimento che ha travolto anche il suo vice Nenad Sakic, che ha lavorato per molti anni al fianco di Mihajlovic. Lo riporta Sampnews24.com.