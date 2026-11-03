Gudmundsson vede il rientro: la Lazio lavora per riaverlo a pieno regime dopo la sosta

Lazio, Gennaro Gattuso aspetta Albert Gudmundsson: il recupero definitivo programmato dopo la sosta per le Nazionali

L’infermeria della compagine capitolina comincia a svuotarsi regalando al gruppo e allo staff tecnico un’ondata di entusiasmo e ottimismo in vista dei prossimi e decisivi impegni agonistici.

La marcia trionfale dei biancocelesti nel massimo campionato italiano si arricchisce così di un capitolo decisamente favorevole, legato al recupero graduale ma ormai imminente di elementi chiave nello scacchiere tattico.

Lavorare con una rosa quasi al completo sul campo rappresenta il miglior viatico possibile per affrontare al meglio il tour de force che attende la squadra, confermando la bontà del lavoro quotidiano svolto a Formello dallo staff medico e atletico della società.

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Il ritorno in gruppo di Marusic e Rovella per la Lazio dopo un lungo stop

Le notizie più confortanti arrivate nelle ultime ore riguardano la situazione di due pilastri della formazione, costretti a un lunghissimo calvario lontano dal rettangolo verde.

Dopo oltre due mesi di assenza forzata e un lavoro differenziato estenuante, sia Marusic sia Rovella hanno finalmente smaltito i rispettivi problemi fisici e sono ormai pronti a rimettersi a disposizione del mister.

Il loro reintegro a pieno regime garantisce freschezza atletica, esperienza internazionale e soluzioni di altissimo livello per le rotazioni in vista delle prossime battaglie in campionato.

I tempi di recupero per Albert Gudmundsson

Se l’infermeria sorride per il doppio rientro imminente, l’unico vero neo riguarda la situazione legata al fantasista islandese, fermato da un infortunio rimediato con la propria selezione nazionale. Albert Gudmundsson sta completando il percorso di riabilitazione dopo aver rimediato una dolorosa frattura alla spalla in seguito a una sfortunata caduta durante gli impegni con la maglia della sua nazionale.

I tifosi della Lazio dovranno tuttavia pazientare ancora un paio di settimane: il rientro ufficiale in campo dell’attaccante è infatti previsto direttamente dopo la sosta del campionato, rivela Il Corriere dello Sport, quando il giocatore potrà finalmente tornare a calcare il campo e a fare la differenza.