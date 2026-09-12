Moreira nel post partita: «Meritavamo di vincere! Felice per la mia doppietta»

Diego Moreira, giocatore del Milan, ha parlato nel post partita della sfida pareggiata allo stadio Olimpico con la Lazio di Gennaro Gattuso

Diego Moreira, a pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Lazio e Milan, sfida valevole per la quarta giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA DOPPIETTA – «Sono molto felice per i miei primi due gol. Ma come ho detto, sarei stato più felice se alla fine avessimo vinto. Però sono molto contento. Penso che abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di più».

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SULLA PARTITA DI TORINO – «Penso che per me sia stato un inserimento nel campionato italiano ed era contro una grande squadra. Il mister mi ha chiesto cose diverse. Oggi ho giocato a sinistra, come ho detto posso giocare da entrambi i lati e per me è la stessa cosa. Oggi il mister ha fatto un’ottima scelta a mettermi a sinistra, quindi vedremo la prossima partita dove giocherò».