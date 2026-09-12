Connect with us

Avversari

Moreira nel post partita: «Meritavamo di vincere! Felice per la mia doppietta»

Published

3 ore ago

on

By

Moreiria

Diego Moreira, giocatore del Milan, ha parlato nel post partita della sfida pareggiata allo stadio Olimpico con la Lazio di Gennaro Gattuso

Diego Moreira, a pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Lazio Milan, sfida valevole per la quarta giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA DOPPIETTA – «Sono molto felice per i miei primi due gol. Ma come ho detto, sarei stato più felice se alla fine avessimo vinto. Però sono molto contento. Penso che abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di più».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

SULLA PARTITA DI TORINO – «Penso che per me sia stato un inserimento nel campionato italiano ed era contro una grande squadra. Il mister mi ha chiesto cose diverse. Oggi ho giocato a sinistra, come ho detto posso giocare da entrambi i lati e per me è la stessa cosa. Oggi il mister ha fatto un’ottima scelta a mettermi a sinistra, quindi vedremo la prossima partita dove giocherò».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×