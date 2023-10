Morata: «Con Il Feyenoord siamo stati più attenti e un gol come Provedel non poteva ripetersi ancora»

Morata, l’attaccante spagnolo ha parlato dopo la partita con il Feyenoord dove è stato assoluto protagonista citando la sfida con la Lazio

MORATA – Era da tanto che non segnavo in Champions League e sono molto felice per la vittoria e per l’atmosfera che c’è in casa. Se continuiamo così con i tifosi e tutto quello che ci danno, difficilmente ci batteranno. Portiereche si alza per tirare? Oggi siamo stati più attenti, la cosa della Lazio non poteva ripetersi e abbiamo saputo difendere bene il risultato