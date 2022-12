Morabito: «Giroud fu a un passo dalla Lazio ma poi presero Muriqi»

Vincenzo Morabito, procuratore, ha parlato di Olivier Giroud e del passaggio sfumato alla Lazio

Ai microfoni di Calciomercato.com Vincenzo Morabito ha parlato del passaggio sfumato di Olivier Giroud alla Lazio.

PAROLE – «Bravi Massara e Maldini a chiudere una trattativa non facile con il Chelsea. A differenza di tanti club non si sono fatti scoraggiare dalle mosse dei dirigenti del Chelsea. Lazio? Inzaghi lo voleva fortemente ma non lo hanno ascoltato. Poi, la società, ha deciso di spendere 20 milioni per Muriqi. Juventus? Paratici gli preferì Morata».