Stroppa: «Sarri ha dato identità alla Lazio. Berlusconi ha fatto la storia del Monza»

Stroppa è stato ospite sulle frequenze di Radiosei ed ha raccontato sia l’avventura col Monza che commentato la Lazio di Sarri

Ex giocatore della Lazio e fresco di promozione in A alla guida del Monza, Giovanni Stroppa è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per raccontare la cavalcata della sua squadra e commentare la squadra di Sarri. Le sue parole:

PROMOZIONE – «La promozione in serie A con il Monza è stata una gioia ma anche una sofferenza. Ci siamo giocati tutta la stagione con il Pisa. C’era la giusta preoccupazione, attenzione, anche se abbiamo subito il 2-2 al 90’. Poi i supplementari ci hanno sorriso, abbiamo dimostrato tantissimo carattere. Non abbiamo mai mollato, abbiamo ribaltato risultati, abbiamo giocato un grande calcio. Tante situazioni potevano smontarci, invece ci siamo rimboccati le maniche e fatto qualcosa di straordinario».

RAPPORTO CON BERLUSCONI – «C’era una conoscenza di 30 anni con la dirigenza visti i miei trascorsi al Milan, fortificata dalla mia esperienza in altre piazze. Ho fatto la mia gavetta, sono tanti anni che alleno, ho vissuto vittorie importanti come a Crotone e Foggia. Oggi Berlusconi ha cambiato la storia del Monza. L’ha portata in A dopo 110 anni dalla nascita, ha toccato e trasformato in oro. Non so cosa accadrà, mi piace far parte di questo progetto».

SARRI ALLA LAZIO – «Ci voleva del tempo ma sul finale ha dato un’identità alla squadra. Quando ci sono dei maestri serve anche spazio per insegnare. Giocatori della Lazio che possono interessare? A questo non rispondo (ride, ndr)».