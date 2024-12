Monza, Nesta pensa ad un ex Lazio per rinforzare la squadra

Monza, Galliani alla ricerca di rinforzi per il calciomercato: Nesta chiede un ex Lazio per l’attacco: i dettagli

Il Monza a gennaio andrà sul calciomercato per rinforzare la squadra per uscire dalla zona retrocessione: non solo Casadei, che piace anche ai biancocelesti, nel taccuino di Galliani.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Nesta infatti chiede un rinforzo in attacco e il nome che piace ai brianzoli è quello dell’ex Lazio Joaquin Correa. Contratto in scadenza con i nerazzurri che non vogliono rinnovare, piace anche al Torino.