Monza, le ultime dal Brianteo in vista della sfida con la Lazio: Bocchetti è in emergenza in vista di Roma

Monza, alla vigilia della partita in trasferta contro la Lazio il tecnico dei brianzoli deve fare i conti con le assenze possibili

Archiviata la partita con il Cagliari di lunedì sera vinta di misura, per la Lazio è già tempo di campionato visto che domenica all’Olimpico arriva il Monza di Bocchetti. Il tecnico dei brianzoli però arriva a questo match con dei problemi di formazione, visto che rischia di non dover contare su Turati che sicuramente non ci sarà, mentre Caprari spera nel recupero in extremis. In caso di forfait dell’ex Sampdoria ci sarà Mota in coppia con Vignato