Monza, la delusione di Nesta: «Si è vista la troppa differenza tra la Roma e la mia squadra, se togli...»

Monza, il tecnico dei brianzoli esterna la sua delusione per la sconfitta di ieri sera contro la Roma: ecco cos ha detto l’ex Lazio a riguardo

Ai microfoni di Sky Sport alla fine della partita persa dal suo Monza contro la Roma, Nesta esterna a caldo la sua delusione per il match rilasciando queste sue considerazioni

DISTANZA TATTICA – Se a qualsiasi squadra levi otto calciatori e giochi contro una Roma così qualitativa, prendi quattro gol. Oggi c’era troppa differenza. Non è facile, quando incontri questi giocatori è dura. Possiamo fare di più ma oggi la Roma ha meritato di vincere la partita

GRANDE IMPRESA – Dobbiamo vincere le partite che possiamo vincere. Giocare contro la Roma, vista l’emergenza che avevamo, era difficile. Quando ci capiterà di giocare contro squadre alla nostra portata dobbiamo fare punti quelli veri, anche qualche vittoria

COSA C’E’ DA RITROVARE – Per provare a fare questa impresa abbiamo bisogno di giocatori. Ragazzi, nel calcio c’è la differenza tra i giocatori. Alcuni sono importanti, altri meno. Se perdi tutti questi giocatori, qualsiasi squadra può andare in difficoltà. Bisogna tenere viva la squadra perché oggi sarà demoralizzata. Ripeto, bisogna vincere quando ci capitano squadre alla nostra portata. Se vieni a Roma e perdi… Oggi la differenza era tanta per me