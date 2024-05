Monza-Lazio, i precedenti tra le due formazioni

Monza Lazio, a pochi giorni dalla trasferta del Brianteo questi sono i precedenti tra le formazioni di Tudor e Palladino

Archiviata la partita di sabato vinta con il Verona, la Lazio tra pochi giorni sfiderà in trasferta il Monza di Palladino. Le due squadre si affronteranno per l’ 11°volta della loro storia e il bilancio tra le due compagini è il seguente ossia: 4 vittorie del Monza, 2 della Lazio, e 4 pareggi. I biancocelesti però sono in vantaggio nelle reti viste le 25 realizzate contro le 16 realizzate dai biancorossi.