Monza Lazio, l’ex attaccante biancoceleste carica la squadra sui social al termine della partita indicando la strada per ripartire

Termina in parità Monza Lazio con la squadra biancoceleste che rallenta nella corsa per un posto europeo, ma ha tutte le carte in regola per poter ripartire. Lo sa bene Caicedo, il quale da grande ex carica la squadra sui social con un bel post a fine gara