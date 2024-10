Montella, che bordata alla Roma: «Si è sfaldato tutto, se mi chiamassero sarei in imbarazzo!»

Le parole di Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, sul momento di profonda crisi che sta vivendo la Roma

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’inizio di stagione disastroso della Roma. Di seguito le sue parole.

SITUAZIONE ROMA – «Negli ultimi tempi mi sembrava di rivedere il clima del 2001, poi si è sfaldato tutto. Senza tifosi, non c’è Roma e bisogna anzitutto recuperare il rapporto con loro. Chi vive Roma e la Roma lo sa».

DE ROSSI – «È un amico e mi è dispiaciuto, ma non entro nel merito, sarebbe scorretto da fuori. La rosa, comunque, è ampia: credo abbia il materiale per lottare in zona Champions».

SE LO CHIAMASSERO – «Sono felice in Turchia, ma sarei in imbarazzo. Come chiunque fosse chiamato da un club dove ha vissuto buona parte della sua carriera e lasciato un pezzo di cuore».