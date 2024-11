Mollas a Cagliarinews24: «Baroni ha trovato la formula giusta, ecco quale è»

Le parole di Andrea Mollas, giornalista e speaker di Radio laziale, in esclusiva a Cagliarinews24.com in vista di Lazio Cagliari

La Lazio di Baroni è sicuramente una delle sorprese del campionato, quali sono i segreti del tecnico biancoceleste?

«Il gruppo, Baroni è stato bravo a rendere tutti indispensabili. Lo dimostra il fatto che ogni volta che cambia interpreti, il risultato è sempre lo stesso: squadra che non perde la sua identità e che punta sul fattore offensivo per dominare l’avversario, nonostante dietro a volte concede qualcosa. Ma i risultati parlano per lui, la formula è giusta»

