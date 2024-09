Moggi NON CI STA, guarda Bergamo e ripensa a Perugia: «Il confronto è RIDICOLO»

Luciano Moggi, a distanza di 24 anni, non ha ancora digerito quanto accaduto a Perugia il 14 maggio del 2000

Luciano Moggi, intervenuto nella trasmissione Netweek Sport, ha commentato le condizioni del campo di Bergamo di lunedì sera ricordando un episodio molto noto ai tifosi della Lazio.

L’ex dirigente della Juventus infatti sembrerebbe non aver ancora digerito il 14 maggio del 2000. Quando sotto il diluvio di Perugia perse lo Scudetto vinto proprio dai biancocelesti.

Queste le sue parole: «Ieri sera ho visto il campo di Bergamo ho pensato a quanto accaduto a Perugia nel 2000. Il confronto fra i due campi è ridicolo, quello di Bergamo era molto meglio. Allora fu battuto il record di attesa, visto che aspettammo per 74 minuti prima di riprendere a giocare per la verifica del campo. Se avessi voluto portare via la squadra dopo 45 minuti lo avrei fatto. Per non sembrare arrogante, ho lasciato perdere e abbiamo perso la partita»