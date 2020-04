Lazio, Moggi: «Prima dello stop giocava meglio di tutte, ora vedremo»

L’ex direttore sportivo della Juventus torna a parlare della lotta per lo Scudetto tra i bianconeri e la Lazio

Luciano Moggi è stato il direttore sportivo della Juventus per molti anni ma tutti si ricordano di lui per lo scandalo del calcioscommesse.

Oggi l’ex dirigente si è espresso così a Radio Bianconera riguardo la lotta Scudetto: «Dovrebbe ripartire perché ci sono dei problemi economici che gravano sulle società di calcio. Se non dovesse ripartire molti andrebbero con i libri in tribunale. Nessuna formula strana, se si riparte bisogna andare fino alla fine, poi che sia favorita la Juventus o la Lazio non lo so. Con cinque cambi penso che la Juventus sarebbe favorita perché ha una rosa più lunga, ha dei titolari anche in panchina. La Lazio però quando è stato fermato il campionato era la squadra che giocava meglio di tutte, quindi bisogna vedere cosa succederà ora che si riprenderà. Sicuramente sarà una lotta tra Lazio e Juventus, non penso che l’Inter possa rientrare».