Lazio-Verona, Mimun presenta la sfida al Messaggero: «PRUDENZA E CARATTERE, la piazza vuole QUESTO»

Le parole di Clemente Mimun, direttore del TG5 e tifoso della Lazio, sulla partita di questa sera contro il Verona

«Serve prudenza e tanto carattere», così titola Clemente Mimun, direttore del TG5 e tifoso della Lazio, nel suo editoriale sul Messaggero sulla partita di questa sera contro il Verona. Di seguito un estratto delle sue parole.

NUOVI – «La Lazio deve dimostrare di aver usato al meglio la sosta per la Nazionale, finalmente giovane, determinata e forte. Baroni cerca di formare al più presto un gruppo coeso e conscio delle proprie potenzialità. Sa anche che la piazza laziale vuol vedere i risultati e subito. Ha già mandato in campo 5 dei sette nuovi acquisti. E presto vedremo giocare anche Castrovilli e Gigot, sui quali il mister punta molto per avere delle alternative. Mentre c’è già molta soddisfazione per quel che hanno mostrato finora Dia e Tavares».