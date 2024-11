Mimun avvisa la Lazio: «Coperta corta in mezzo, ho questa speranza per il nuovo tour de force»

Mimun lancia un messaggio alla sua Lazio, che tornerà in campo questa sera all’Olimpico: il commento del giornalista

Tramite Il Messaggero, Clemente Mimun ha lanciato un messaggio alla Lazio. Così ha parlato della situazione della formazione biancoceleste.

IL COMMENTO – «Dopo il break ritroveremo un Rovella carico, per il suo ottimo esordio in azzurro, mentre molti altri sono alle prese con infortuni e malanni. Col Bologna inizia l’ennesimo tour de force tra campionato, Europa e Coppa Italia. La nostra coperta sarà corta, ma speriamo che quelli che giocheranno non abbiano perso la carica positiva che li ha portati a risultati eccellenti fin qui».