Milinkovic non dimentica la Lazio: «L’ho sempre seguita quest’anno e mi manca molto fare una cosa»

Milinkovic, l’ex calciatore serbo rilascia delle dichiarazioni sulla Lazio testimoniando il fatto del suo enorme attaccamento alla maglia

Se quest’anno la Lazio ha dovuto salutare Luis Alberto, anche l’estate scorsa per i tifosi non è stata per niente facile visto l’addio di Milinkovic, anch’esso approdato in Arabia. Ai microfoni di Novosti però il serbo fa capire chiaramente che non ha dimenticato il club capitolino, come testimoniano queste dichiarazioni

PAROLE – Ho seguito la Lazio tutto l’anno. Non ho avuto la possibilità di partire perché avevo sempre degli obblighi. Li ho visti a Riad, quando hanno giocato la Supercoppa. Mi manca andare a Roma e guardare la partita da tifoso. Ho detto a Duci (Vlahović, ndr) di abbassare il gas la prossima stagione contro la Lazio