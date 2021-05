Milinkovic, al derby con una mascherina in carbonio

Milinkovic ci sarà nel derby di sabato sera. Il centrocampista serbo giocherà con una mascherina protettiva in carbonio

Una frattura al setto nasale e un intervento domenica mattina. Questo è stato il fine settimana di Milinkovic. Il serbo però al derby di sabato sera vuole esserci a tutti i costi. Il centrocampista ha riposato con il Parma, ma già ieri ha completato tutta la seduta di allenamento.

DERBY NEL MIRINO – Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, Milinkovic giocherà con una mascherina di protezione in carbonio. E le prime prove sono andate bene, visto che il Sergente addirittura ha colpito di testa il pallone. Dovrà adattarsi, ma vuole vivere il derby da protagonista. Di stracittadine Sergej ne ha giocate 11, ne ha vinte 4 e perse altrettante, pareggiandone quindi 3. Ha segnato due volte ai giallorossi, ma soltanto in Coppa Italia. Il suo obiettivo quindi è cancellare quello zero in campionato. E farlo da “mascherato”, sarebbe ancor più bello.