Allenamento Lazio, Milinkovic in gruppo! Il serbo non si risparmia

Le ultime dall’allenamento della Lazio, dove a Formello Simone Inzaghi ha potuto contare su Milinkovic in gruppo

Il Sergente non si tira indietro. Nonostante l’operazione al setto di nasale di domenica, Milinkovic punta il derby, corre veloce verso una maglia da titolare. Il serbo infatti, ha disputato l’intera seduta d’allenamento mattutina, che visto la Lazio tornare a Formello all’indomani della vittoria sul Parma. Il centrocampista ha svolto anche la partitella finale, con un’apposita mascherina protettiva, alla quale hanno partecipato solo 11 giocatori di movimento compresi 3 ragazzi della Primavera (Czyz, Nimmermeer ed Etienne Tare). Scarico per i titolari di ieri e per Correa, Caicedo e Luiz Felipe, entrati nel secondo tempo del match contro gli emiliani. Assente Musacchio per problemi fisici, così come Hoedt, rimosso dalla lista Serie A e ormai esentato dagli allenamenti.

Domani è già tempo di rifinitura, e Simone Inzaghi ha diversi dubbi di formazione da sciogliere. Torneranno Pereira e Leiva, con quest’ultimo che tornerà a prendersi il posto davanti alla difesa. Da valutare Luiz Felipe, se dovesse giocare dall’inizio, allora Marusic verrebbe dirottato largo a sinistra. Davanti torna Correa accanto a Muriqi, che contro il Parma non ha sfruttato l’occasione concessagli dal tecnico. In porta il favorito è Reina, ma la prestazione di ieri sera di Strakosha non è passata inosservata. L’albanese punta a una maglia da titolare nel derby.