Milinkovic applaude Romero: «Figlio mio...» - FOTO

Sergej Milinkovic-Savic applaude Luka Romero per il gol messo a segno contro il Monza. Il post del Sergente

Piovono complimenti per Luka Romero, autore del gol vittoria contro il Monza. L’argentino è stato travolto dall’affetto dei compagni sia in campo che poi sui social come testimoniano i tanti post pubblicati.

Come ad esempio quello di Sergej Milinkovic-Savic che, dopo avergli dato indicazioni al momento del suo ingresso in campo, gli ha dedicato un post su Instagram. Questo il messaggio: «Contento per te figlio mio!».