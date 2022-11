Romero: «Il miglior regalo di compleanno, segnare davanti all’Olimpico pieno è speciale»

Luka Romero ha parlato nel post partita di Lazio-Monza: queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio

Le parole di Romero a DAZN

Romero a LSR

«Un’emozione molto grande. Sono contento perché è stata una gara difficile, ma è arrivato il gol. Felice per questo e per la vittoria. Questa per me è un’emozione grandissima. La squadra mi aiuta tanto e li ringrazio tutti. Il gol è anche per loro. Tifosi? È stata una grande emozione. I laziali mi aiutano tanto. Quando entro mi supportano e li ringrazio. Regalo per i 18 anni? Il gol con la Lazio è il più bel regalo. Spero di farne molti altri. Aiuto dei compagni? Pedro, Luis e Sergej mi danno consigli, ma così come tutta la squadra. È importante per me. Un gol per la famiglia? Mi seguono sempre. La rete è anche per loro, per mia mamma e mio fratello che sono a Maiorca. Sono tre punti fondamentali. Dobbiamo continuare, perché tra poco c’è la Juventus».