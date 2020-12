Di Bello concede due rigori in Milan-Lazio, uno per parte: ecco la moviola e il giudizio sull’operato dell’arbitro

In Milan-Lazio uno dei protagonisti è stato Di Bello, coadiuvato dal VAR. Il direttore di gara ha assegnato due rigori: il primo per un fallo di Patric su Rebic e il secondo per uno di Kalulu su Correa. In questo caso, il penalty ai biancocelesti viene assegnato dopo un richiamo del Var.

Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, entrambi i rigori sono corretti.