Moviola Milan Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Lazio, valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

14′ Rigore Milan – Di Bello concede il penalty per un fallo di Patric su Rebic in area di rigore. Al VAR l’analisi dell’episodio, per un sospetto tocco di mano del difensore biancoceleste.

26′ Rigore assegnato Lazio – Pestone di Kalulu a Correa, ammonito anche Inzaghi per proteste.